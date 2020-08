Serie A 2020/2021: ecco le date tra infrasettimanali e pause nazionali

Serie A 2020 2021: sono state stabilite le date della prossima stagione, compresi i turni infrasettimanali e pause nazionali

Serie A 2020 2021 – Mentre la stagione 2019/20 si sta avviando verso la conclusione, complice il ritardo legato allo spostamento delle gare per l’emergenza Covid, si sta delineando già il calendario per la prossima annata. Un calendario particolare, in cui, quantomeno in Serie A, aumenteranno i turni infrasettimanali.

Il tema continua ad essere al centro delle discussioni tra FIGC e Lega. Se i club del massimo campionato italiano hanno votato per concludere il 23 maggio, Gravina punta ad anticipare al 16 del mese, per concedere più tempo ai calciatori che disputeranno l’Europeo, o per avere una data di recupero in caso di necessità.

Intanto, riporta il Corriere dello Sport, sono già state stilate quelle che saranno le date della prossima stagione: per le date definitive, tuttavia, si dovrà attendere la decisione della Figc in merito al giorno in cui concludere il campionato.

Calendario Serie A 2020 2021, settembre

1 settembre: apertura calciomercato;

17 settembre: secondo turno preliminare Europa League;

19/20 settembre: 1ª giornata Serie A;

24 settembre: terzo turno preliminare Europa League;

26/27 settembre: 2ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, ottobre

1 ottobre: playoff Europa League;

3/4 ottobre: 3ª giornata Serie A;

5 ottobre: chiusura calciomercato;

5-13 ottobre: pausa nazionali;

17/18 ottobre: 4ª giornata Serie A;

20/21 ottobre: 1° turno gironi Champions;

22 ottobre: 1° turno gironi Europa League;

24/25 ottobre: 5ª giornata Serie A;

27/28 ottobre: 2° turno gironi Champions;

29 ottobre: 2° turno gironi Europa League.

31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata Serie A;

3/4 novembre: 3° turno gironi Champions;

5 novembre: 3° turno gironi Europa League;

7/8 novembre: 7ª giornata Serie A;

9-17 novembre: pausa nazionali;

21/22 novembre: 8ª giornata Serie A;

24/25 novembre: 4° turno gironi Champions;

26 novembre: 4° turno gironi Europa League;

28/29 novembre: 9ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, dicembre

1/2 dicembre: 5° turno gironi Champions;

3 dicembre: 5° turno gironi Europa League;

5/6 dicembre: 10ª giornata Serie A;

8/9 dicembre: 6° turno gironi Champions;

10 dicembre: 6° turno gironi Europa League;

12/13 dicembre: 11ª giornata Serie A;

16 dicembre: 12ª giornata Serie A (infrasettimanale);

19/20 dicembre: 13ª giornata Serie A;

23 dicembre: 14ª giornata Serie A (infrasettimanale).

Calendario Serie A 2020 2021, gennaio

3 gennaio: 15ª giornata Serie A;

6 gennaio: 16ª giornata Serie A;

9/10 gennaio: 17ª giornata Serie A;

12/14 gennaio: ottavi Coppa Italia;

16/17 gennaio: 18ª giornata Serie A;

19/21 gennaio: ottavi Coppa Italia;

23/24 gennaio: 19ª giornata Serie A;

26/28 gennaio: quarti Coppa Italia;

30/31 gennaio: 20ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, febbraio

3 febbraio: 21ª giornata Serie A;

6/7 febbraio: 22ª giornata Serie A;

9/11 febbraio: andata semifinali Coppa Italia;

13/14 febbraio: 23ª giornata Serie A;

16/17 febbraio: andata ottavi Champions;

18 febbraio: andata sedicesimi Europa League;

20/21 febbraio: 24ª giornata Serie A;

23/24 febbraio: andata ottavi Champions;

25 febbraio: ritorno sedicesimi Europa League;

27/28 febbraio: 25ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, marzo

2/4 marzo: ritorno semifinali Coppa Italia;

6/7 marzo: 26ª giornata Serie A;

9/10 marzo: ritorno ottavi Champions;

11 marzo: andata ottavi Europa League;

13/14 marzo: 27ª giornata Serie A;

16/17 marzo: ritorno ottavi Champions;

18 marzo: ritorno ottavi Europa League;

20/21 marzo: 28ª giornata Serie A;

22/30 marzo: pausa nazionali.

Calendario Serie A 2020 2021, aprile

3/4 aprile: 29ª giornata Serie A;

6/7 aprile: andata quarti Champions;

8 aprile: andata quarti Europa League;

10/11 aprile: 30ª giornata Serie A;

13/14 aprile: ritorno quarti Champions;

15 aprile: ritorno quarti Europa League;

17/18 aprile: 31ª giornata Serie A;

21 aprile: 32ª giornata Serie A (infrasettimanale);

24/25 aprile: 33ª giornata Serie A;

27/28 aprile: andata semifinali Champions;

29 aprile: andata semifinali Europa League.

Calendario Serie A 2020 2021, maggio

1/2 maggio: 34ª giornata Serie A;

4/5 maggio: ritorno semifinali Champions;

6 maggio: ritorno semifinali Europa League;

8/9 maggio: 35ª giornata Serie A;

12 maggio: 36ª giornata Serie A (infrasettimanale);

15/16 maggio: 37ª giornata Serie A;

19 maggio: finale Coppa Italia;

22/23 maggio: 38ª giornata Serie A;

26 maggio: finale Europa League;

29 maggio: finale Champions League.

Fonte: calcioefinanza.it