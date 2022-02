Porrini: «Vi svelo la mia favorita nella corsa scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In esclusiva per Juventusnews24, l’ex difensore Sergio Porrini ha detto la sua sulla corsa scudetto: le sue dichiarazioni

«L’Inter delle tre papabili è quella che ha l’organico più forte e quando è in condizione sa esprimere un calcio bello e allo stesso tempo cinico. La squadra di Inzaghi la vedo più forte rispetto a Napoli e Milan. Gli azzurri, a tratti, hanno espresso il calcio secondo me più bello del campionato, mentre la squadra di Pioli non molla mai e attraverso qualità, temperamento e unione del gruppo ottiene grandi risultati. Però ripeto, i nerazzurri sono avanti e chi sta dietro dovrà evitare gli errori commessi nel cammino. Sconfitte come quella del Milan con lo Spezia, con tutto il rispetto per queste squadre, non sono ammissibili. Se vuoi arrivare primo a fine stagione devi evitare di lasciare per strada certi punti».

