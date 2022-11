Serginho: «Theo Hernandez? Su di lui ho questo pensiero»

Serginho, ex terzino brasiliano del Milan, ha elogiato le grandissime qualità di Theo Hernandez: le sue dichiarazioni

L’ex terzino brasiliano del Milan, Serginho, ha parlato così di Theo Hernandez a Milan Tv:

«Theo cresce sempre anno dopo anno. Mi piace vederlo giocare, è un terzino molto offensivo ed ha tutto per diventare il terzino sinistro più forte del mondo. Lui ha caratteristiche diverse dalle mie: lui cerca sempre di andare in avanti palla al piede, mentre io scattavo sempre in profondità per arrivare sul fondo e crossare, mentre Theo va per tirare in porta».