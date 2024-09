Serena non pensa al Milan: «La Juve può essere l’ANTI-Inter per lo SCUDETTO. E Thiago Motta…». Il commento

Aldo Serena in un’intervista al Corriere di Torino ha escluso il Milan come rivale dell’Inter per lo scudetto.

SERENA – «La Juventus può essere l’anti-Inter, per lo scudetto ci sarà. Ero certo che Thiago Motta cambiasse la situazione ma non in così breve tempo: la sua mano si è vista subito con un gioco di grande protezione centrale. È molto difficile tirare in porta alla Juve e lo provano i soli due tiri nello specchio concessi in tre partite».