Serafini sul rinnovo di Bennacer: «Non credo che il cambio di procuratore sia automatico»

Serafini su Bennacer: «Non credo che il cambio di procuratore sia automatico». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha parlato ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti del rinnovo di Bennacer. Ecco le parole del giornalista rossonero:

«Non credo che il cambio di procuratore sia in automatico una rottura della trattativa già in corso con il Milan. L’offerta fatta a Bennacer è importante ma non so che cosa abbia in testa il giocatore»