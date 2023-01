Serafini su De Ketelaere: «A Milanello sono convinti su di lui». Le parole dell’opinionista

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di MilanTV di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’opinionista sul calciatore del Milan:

«A Milanello su De Ketelaere sono sempre convinti. Per sbloccarlo non servono episodi, ma una mezz’ora come quella di oggi, che può andare a ricostruirlo. Lui è entrato in un momento in cui la squadra andava calando, lui mi è piaciuto molto»