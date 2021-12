Serafini: «Mi aspettavo un atteggiamento diverso contro l’Udinese»

Luca Serafini ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Milan TV su Udinese Milan, ecco le sue parole

«Ci sono dei momenti in cui le cose non girano per il verso giusto. Conosco le difficoltà del Milan, le assenze, l’impiego di alcuni giocatori… ma mi aspetto sempre un atteggiamento diverso. A Udine, con un avversario in disarmo, continui a ripetere gli stessi errori di sempre».