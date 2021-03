Serafini: «Il Milan ha in casa un grande giocatore, occorre riscattarlo»

Luca Serafini dice la sua dopo la grande vittoria del Milan a Firenze contro la Viola, ecco le parole del noto giornalista sportivo rossonero

Luca Serafini ha rilasciato una breve dichiarazione nel post partita di Fiorentina-Milan ai microfoni di Milan TV:

«Abbiamo in casa un grande giocatore. Tomori è un grande giocatore. Siamo stati molto fortunati che Tuchel è arrivato a cose fatte dopo Lampard. I tifosi del Chelsea sono insorti per la sua partenza. Se volete faccio una colletta per aiutare la società a confermarlo (ride)».