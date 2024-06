Seconda squadra Milan, iscrizione a forte RISCHIO per l’Ancona: i rossoneri possono sorridere? ULTIME

Seconda squadra Milan, iscrizione a forte RISCHIO per l’Ancona: i rossoneri possono sorridere? Le ULTIME sulla Serie A

Il Milan osserva con particolare attenzione quanto sta accadendo in casa Ancona nelle ultime ore. Come riportato da Nicolò Schira, il club è in ritardo con gli stipendi e l’iscrizione al prossimo campionato Serie C sarebbe a rischio. In caso di mancata iscrizione prenderebbe il posto la Recanatese mentre in caso di irregolarità ravvisate dalla Covisoc a prendere il posto sarebbe il Milan Under23.

PAROLE – «Trema l’Ancona: club in ritardo con gli stipendi e iscrizione alla Lega Pro 24/25 a forte rischio. Corsa contro il tempo».