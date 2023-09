Fischi a Donnarumma, Frey difende il portiere: cosa ha detto

Fischi a Donnarumma, Sebastian Frey ha difeso l’ex portiere del Milan dalle critiche piovutegli addosso ultimamente

Ai microfoni di TVPlay, Sebastian Frey ha parlato così dell’ex Milan Donnarumma:

«Mi sono sentito spesso con lui, è una persona eccezionale. È stato massacrato per una incertezza, un errore. Dopo gli Europei tutti dicevano che era il portiere più forte del mondo; metterlo in discussione adesso non ha nessun senso. È uno dei leader della Nazionale a soli 24 anni. Non possiamo massacrarlo e il giorno dopo celebrarlo, serve equilibrio».