Scudetto, la proiezione di Sky fa inferocire i tifosi del Milan: Inter primo e rossoneri secondi a -7, Juve fuori dalla Champions

Niente scudetto per il Milan, almeno secondo la proiezione di Sky Sport studiata in base al rendimento statistico del girone di andata.

Classifica #SerieATIM, la proiezione di #SkySport in base al rendimento statistico del girone di andata contro le squadre che restano da affrontare pic.twitter.com/cm7LAr0Uxf — Daniele Mari (@marifcinter) February 13, 2022

I punti restanti sono stati assegnati in base a quanto accaduto prima del giro di boa con le squadre che restano da affrontre. Per l’emittente Inter scudettata con 91 punti, Milan secondo a 84 e la Juventus fuori dalla Champions. Una previsione che i tifosi rossoneri e bianconeri non hanno preso bene