Di Lorenzo Milan, muro contro muro con Conte! Ha chiesto la CESSIONE ma... Le ULTIME da Napoli

Di Lorenzo Milan, muro contro muro con Conte! Il terzino degli azzurri ha chiesto la CESSIONE ma… Le ULTIME da Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello sport è tornata a fare luce su Giovanni Di Lorenzo, uno dei calciatori monitorati con particolare attenzione dal calciomercato Milan.

Stando a quanto si apprende il giocatore avrebbe chiesto ufficialmente al Napoli di essere ceduto nel corso di questa estate perchè ritiene concluso il suo ciclo. Tuttavia Conte non è dello stesso avviso e ha chiesto di non toccare il capitano azzurro. Un muro contro muro che, nelle prossime settimane, dovrà necessariamente sciogliersi in un senso o nell’altro.