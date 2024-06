Douglas Luiz Milan, affare possibile solo in questo caso: le NOVITÀ sul futuro del brasiliano

Douglas Luiz Milan, affare possibile solo in questo caso: le NOVITÀ sul futuro del centrocampista brasiliano

Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che potrebbe lasciare l’Aston Villa nel corso della finestra di mercato ormai alle porte.

Sul giocatore sta lavorando in maniera concreta la Juventus, ma attenzione anche al possibile inserimento del Milan. Secondo Calciomercato.com, il club rossonero resta alla finestra ma solo in caso di valutazione più bassa in prossimità del 30 giugno.