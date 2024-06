Fofana Milan e non solo: l’ALTERNATIVA di lusso e il PIANO del club per rinforzare la mediana

Fofana Milan e non solo: l’ALTERNATIVA di lusso e il PIANO del club rossonero per rinforzare il centrocampo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l’attenzione sulle possibili mosse del calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo, ruolo in cui il club vuole inserire in rosa almeno un nuovo elemento.

Il favorito numero uno è e resta Fofana del Monaco, su cui c’è anche il PSG. Nelle ultime ore però è spuntata la possibilità che porta a Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno.