Scudetto Inter, il patto nello spogliatoio per il derby col Milan: «Non è stata dimenticata la festa rossonera del 2022». Le ultime

Per settimane è stato un argomento sempre dribblato nelle interviste in casa Inter, quello della possibilità di vincere lo scudetto contro il Milan. Adesso che il derby della Madonnina è imminente, la scaramanzia viene accantonata.

La Gazzetta dello Sport parla di un patto stretto all’interno dello spogliatoio nerazzurro: bisogna fare di tutto per salire sul bus già martedì. Anche per quanto riguarda la preparazione e l’approccio, nulla verrà lasciato al caso: si è scelto però un avvicinamento soft alla partita, senza dichiarazioni roboanti. Anche in caso di vittoria, nei limiti del possibili, si opterà per un’esultanza rispettosa. Come sottolinea la rosea, ad Appiano nessuno ha dimenticato la festa del Diavolo per lo scudetto del 2022, con Ibrahimovic che arringa la folla contro Calhanoglu. Eppure tutti alla Pinetina vogliono evitare che la gioia per l’importante traguardo sfoci in esagerazioni e provocazioni.