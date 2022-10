Sconcerti sulle italiane in Europa: «Ci restituisce una quotazione internazionale che già abbiamo». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW del risultato delle formazioni italiane in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«Ci restituisce una quotazione internazionale che già abbiamo. C’è un primo e due secondi posti, una resta fuori. Il risultato generale spesso è questo, quello che non era prevedibile che la Juventus uscisse e in questo modo. Mi ha colpito il gioco del Benfica e la qualità individuale e collettiva di questo gruppo, di una società non troppo ricca poi. Le portoghesi ne portano tre su tre avanti ed è un segnale. Hanno una qualità di scelte che altri non hanno. Ed è merito dei loro vivai».