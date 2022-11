Sconcerti su De Ketelaere: «Ha uno sguardo perso nel vuoto»

Mario Sconcerti parla così del momento di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

«Bisogna guardarli in faccia per capirli. È un grande giocatore, ma se lo guardi mentre gioca ha uno sguardo perso nel vuoto. Si vede che è un ragazzo che si fa troppe domande prima di toccare il pallone. Non gioca spontaneamente, non sa mai cosa deve fare col pallone. Non entra mai in partita. Nel calcio però basta poco per accendere la scintilla. Per il Milan è un problema, doveva essere l’uomo in più, quello che doveva sostituire Kessiè e ti viene a mancare.»