Sconcerti: «Non c’è motivo per cui il Milan non possa vincere lo Scudetto»

Intervenuto attraverso le colonne de il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha detto la sua riguardo alle possibilità di titolo del Milan

Intervenuto attraverso le colonne de il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha detto la sua riguardo alle possibilità di titolo del Milan:

«Non c’è più nessuna ragione per cui il Milan non possa vincere il campionato. Può darsi non ci riesca, ma non ci sono più motivi tecnici a impedirlo. È vero che dipende molto da Ibrahimovic, ma è anche vero che la Juventus dipende da Ronaldo, l’Inter da Lukaku, la Roma da Dzeko. Chi non dipende da nessuno è il Sassuolo…».