Sconcerti: «Il Milan ha confermato la maturità raggiunta»

Mario Sconcerti, intervenuto negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la vittoria del Milan contro l’Udinese:

«Hanno vinto tutte le prime dichiarate, però il Milan ha vinto con una facilità in più, così come la Roma pur vincendo 1-0. Nel Milan si è visto qualcosa di già costruito nonostante l’Udinese fosse un’avversaria che forse era la migliore tra quelle che tutte le altre hanno incontrato. Quello che ne mi è sempbrato che sia andato un po troppo in difficoltà perche l’Udinese aveva due uomini in più a centrocampo e questo ha fatto si che il Milan ogni tanto andasse un tantino fuori centro ma tutto il resto conferma una maturità discretamente raggiunta»