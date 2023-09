Scintille tra Dia e la Salernitana: ecco cosa ha fatto l’ex obiettivo del Milan

Ancora nervosismo in casa Salernitana, dove continuano le frizioni con Boulaye Dia, ex obiettivo di mercato del Milan

Tra Boulaye Dia e la Salernitana non sono ancora finite le frizioni. Dopo la decisione da parte del club di multare il calciatore per la questione Wolves, con tanto di mancata convocazione, il centravanti è partito con la nazionale del Senegal durante la sosta. Tuttavia ha subito un infortunio muscolare che non gli ha permesso di giocare e che lo avrebbe dovuto spingere ad affrettare i tempi per il rientro a Salerno.

Tuttavia, come riferisce Sportface, il senegalese – ex obiettivo del Milan – che era atteso in città ieri, 12 settembre, ha preferito andare in Francia dalla sua famiglia. Adesso il filo sottile tra lui e la società rischia di rompersi. Il club campano, dal conto suo, spero di riuscire a ricucire i rapporti.