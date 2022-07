Schnellinger: «Il Milan ha giovani talento, ma la forza è nel gruppo». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Karl-Heinz Schnellinger, ex terzino di Colonia e Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra rossonera in vista del match di stasera. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Il Milan ha molti giovani di talento, come Hernandez e Leao, ma la vera forza è stata il gruppo. Pioli è un ottimo allenatore, è stato bravo a gestire tanti ragazzi che non avevano mai vinto nulla: mi piace perché vive per il calcio e ha idee moderne».