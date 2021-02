Schiattarella: «Spezia-Milan? Le neopromosse danno problemi alle big»

In un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Pasquale Schiattarella ha commentato il momento della Serie A

In un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha parlato del momento della Serie A e della corsa salvezza, con un commento a Spezia-Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

«In questo campionato anche le neopromosse hanno creato problemi alle grandi, basti vedere la sconfitta del Milan con lo Spezia. I liguri giocano un buon calcio, hanno un bravo allenatore e hanno vinto anche altre gare in modo inaspettato. Anche il Crotone, pur ultimo in classifica, ha organizzazione e non è affatto già retrocesso. Tre dovranno necessariamente scendere, ovviamente. A me basta che si salvi il Benevento».