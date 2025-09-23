Scaroni a Mediaset: «Nuovo San Siro? Ormai siamo in dirittura d’arrivo, sono fiducioso. Sul progetto posso assicurare questa cosa»

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Lecce in Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, nel pre-partita di Milan-Lecce di Coppa Italia, hanno acceso i riflettori su un tema cruciale per il futuro del club: il nuovo stadio. Intervistato da SportMediaset, Scaroni ha espresso un cauto ma deciso ottimismo sulla riuscita del progetto, sottolineando l’importanza di un impianto all’avanguardia per le ambizioni del Milan di Massimiliano Allegri e Tare e per la città stessa. Le sue dichiarazioni, che riaffermano la volontà di creare un’opera d’arte architettonica, confermano la visione a lungo termine della società.

La Visione di Scaroni per il Futuro di San Siro

Il presidente rossonero ha parlato del progetto come di un percorso in dirittura d’arrivo, un cammino che dura da anni e che ora sembra finalmente prossimo alla conclusione.

Sul nuovo Stadio: “È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA, oltre naturalmente al Milan e all’Inter”.

Le sue parole mostrano la piena consapevolezza che un impianto moderno e funzionale non è solo un lusso, ma una necessità per competere ai massimi livelli, non solo a livello di club, ma anche a livello internazionale, con le competizioni UEFA. La fiducia nella politica, con l’attesa del voto del Consiglio Comunale, è tangibile, così come la convinzione che la città di Milano non possa restare indietro su questo fronte.

Scelta di Eccellenza per un Progetto da Record

Scaroni ha poi confermato l’ufficialità della scelta degli studi di architettura, Foster + Partners e MANICA, e ha ribadito il suo obiettivo ambizioso.

Oggi avete comunicato la scelta degli studi: “Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni”.

L’entusiasmo del presidente è palpabile. Il riferimento al nuovo Wembley, opera di Foster, serve a dare una misura dell’eccellenza che il Milan vuole raggiungere. Un nuovo stadio all’altezza delle ambizioni di una squadra che, sotto la guida di Massimiliano Allegri e con le scelte strategiche del direttore sportivo Tare, punta a tornare a vincere in Italia e in Europa.