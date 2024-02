Scaroni Milan: nuovo ruolo all’interno di RedBird, tutti i dettagli

RedBird assume Scaroni. Il presidente del Milan ricoprirà questo ruolo nell’organigramma del fondo di Gerry Cardinale

Sul sito di RedBird dove sono elencati coloro che fanno parte dell’organigramma del fondo di Gerry Cardinale, ora è presente anche Paolo Scaroni. Sarà il Presidente di RedBird International.

IL MOTIVO – Nell’ultimo anno, Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente dell’AC Milan e si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals.

Nel corso dei suoi 54 anni di carriera come industriale e banchiere, Paolo ha ricoperto il ruolo di CEO di numerose aziende leader, Ruoli di presidente presso istituzioni finanziarie e borse valori, compreso il vicepresidente della Borsa di Londra e nei consigli di amministrazione di università e istituzioni leader in Europa e negli Stati Uniti