Scaroni: «La Champions serve per fare cassa, ci sono costi e ricavi»

Intervistato da Rai Gr Parlamento, Paolo Scaroni ha parlato della crisi del calcio e della Superlega. Le sue dichiarazioni:

«Il mondo del calcio è fatto di costi e ricavi. Bisogna tornare a fare ricavi. Per il Milan, tornare in Champions League è fondamentale anche perché porterà nuovi ricavi. Per quanto riguarda i costi, andrebbe trovato un sistema per mettere un limite ai costi delle squadre. Se non lo facciamo, il calcio non sarà più sostenibile».