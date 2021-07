Scaroni: «Faccio un doppio appello, uno al governo e l’altro agli italiani»

Scaroni ha parlato a Gazzetta dello sport della questione relativa agli stadi in relazione al possibile danno economico causato da chiusura

UN APPELLO- «Il mio è un doppio appello. Al Governo perché si renda conto della situazione del calcio e accetti la proposta della scacchiera rendendo concreto il 50% della capienza previsto nel decreto in vista di una riapertura totale da fare il prima possibile. L’altro è agli italiani e ai giovani in particolare, perché si vaccinino al più presto in modo da abbassare i contagi e permettere che in breve tempo, numeri alla mano, questo 50% possa tornare finalmente al 100%. È una necessità assoluta».