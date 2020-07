Scaroni: «Chi non sa nulla sull’FPF, non ne sa di calcio»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, cancella ogni dubbio sull’operato di Elliott, smentendo voci di corridoio tra tifosi

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole:

«Ogni tanto parlo con qualcuno che dice di sapere tutto di calcio e a un certo punto gli chiedo: “ma sai come funziona il fair play finanziario? No? Allora non sai nulla del calcio”. Il Barcellona dallo stadio ha ricavi per 159 milioni, il Real per 145. Noi per 30: 115 milioni è il monte ingaggi di un grande club. Per capirci, con i proventi da stadio, ci compriamo una squadra intera. Non c’è contraddizione tra lo stadio e i risultati sportivi. È la strada di tutto il mondo».