Scarnecchia giudica il mercato Milan: «Si sta muovendo bene. Dopo Morata serve…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Roberto Scarnecchia ha parlato a TMW Radio delle ultime mosse del calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan si sta muovendo bene e dopo Morata serve altro. Ci sono dei ragazzi interessanti, ma il fatto che anche i rossoneri hanno iscritto la squadra in Serie C mi piace, perché si punta sui ragazzi, vedi Camarda. Certo, tenendo Morata un ragazzo lo terrei, per farlo giocare poi in Serie A».