Scanzi: «Milik perfetto per il Milan, mi piace anche Scamacca»

Il giornalista Andrea Scanzi, intervistato da TMW Radio, ha parlato della sfida di domani tra Milan e Lazio:

«Pioli ha creato un collettivo che crede in se stesso. E questo si vede. Sarà difficile però con la Lazio, mancheranno troppi giocatori che sono difficili da sostituire. La Lazio è quella che ha deluso di più finora, manca di continuità. Non riesco ancora a capire la vera Lazio.

Se vincesse il Milan, a quel punto interverresti sul mercato a gennaio per rimediare a delle mancanze che ci sono. Manca un elemento in difesa, così come a centrocampo e in avanti. Milik? Magari, sarebbe perfetto, mi piacerebbe anche Scamacca».