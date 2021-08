Scanzi: «Milan e Inter? Non da scudetto. Ecco come le vedo»

Scanzi ha commentato la prima giornata di Serie A. Dalla prestazione di Szczesny al campionato di Inter e Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Andrea Scanzi ha commentato così la prima giornata di Serie A, rivelando anche il suo pronostico sulle posizioni di Milan e Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il giocatore che mi ha sorpreso di più, in negativo, è Szczesny. Milan e Inter non le vedo da scudetto, possono tranquillamente andare in Champions come fallirla nelle ultime tre o quattro giornate. Le posiziono dalla terza posizione in giù».