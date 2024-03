Scalvini Milan: spunta la concorrenza dalla Premier, la rivale dei rossoneri per il difensore

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per la difesa c’è Scalvini. Il difensore dell’Atalanta piace anche in Premier League

Il calciomercato Milan continua a muoversi in ottica futura e in vista della sessione estiva a giugno tra i nomi nella lista del club rossonero per un rinforzo in difesa ci sarebbe anche il difensore centrale dell’Atalanta Giorgio Scalvini.

Tuttavia come riportato da Fabrizio Romano spunta la concorrenza del Manchester United. Il club inglese si sarebbe recentemente informato sul giocatore, mandando anche qualche scout a visionarlo in più di un’occasione.