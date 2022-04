Le parole di Milena Bertolini, ct. dell’Italia femminile, in vista del match contro la Svizzera: «Dobbiamo vincere e andare ai Mondiali»

Le parole di Milena Bertolini, ct. dell’Italia femminile, ai microfoni di Rai Radio 1 in vista del match contro la Svizzera. Ecco le sue parole:

SVIZZERA – «La Svizzera è nel destino della squadra italiana. Sono una squadra forte. Mi aspetto una partita importante da parte delle ragazze. Dobbiamo vincere perché è l’unico risultato per provare ad andare ai Mondiali. In questo momento la squadra sta bene e arriva la sfida nel momento giusto. Il pareggio della Svizzera contro la Romania ci ha dato più carica. Non sarà facile andare a giocare là in un ambiente caldo».

LEGGI L’INTEGRALE QUI