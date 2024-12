Savicevic: «Ho giocato la prima partita in Coppa Campioni a San Siro con la Stella Rossa, quel Milan era molto forte. Ma io...»

Savicevic alla Gazzetta dello Sport ha ricordato il suo debutto in Champions League con la Stella Rossa contro il Milan a San Siro

SAVICEVIC – «Ho giocato molto e ho vinto molto. Tre titoli a Belgrado, tre scudetti con il Milan. Ho giocato la mia prima partita a San Siro con la Stella Rossa in Coppa Campioni, ottavi di finale, nell’ottobre 1988. Spettacolo emozionante, ma io non ero in gran forma. Facevo il militare, mi alzato alle 5 del mattino, c’erano orari pazzeschi, squilibrati, mi allenavo poco e male. Il migliroe quella volta è stato Dragan Stojkovic, il mio grande amico Pixi. Quel Milan era molto forte, poi ha vinto la coppa».