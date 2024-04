Sassuolo Milan, Pioli rilancia Okafor: lo svizzero giocherà in quella posizione. I dettagli

Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha deciso di rilanciare Noah Okafor per la sfida di domani contro i neroverdi. La situazione

Come riferito da Sky, per la gara di domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 15) contro il Sassuolo, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha deciso di rilanciare dal primo minuto Noah Okafor.

L’attaccante svizzero, entrato nel finale della gara di giovedì in Europa League contro la Roma, non agirà da centravanti come ha fatto sul campo del Verona lo scorso 17 marzo ma nel ruolo di esterno sinistro facendo rifiatare Rafael Leao.