Sassuolo-Milan Primavera: le formazioni ufficiali del match

Sassuolo e Milan Primavera si sfidano nella ventesima giornata del campionato Primavera 1. Le formazioni ufficiali

Sassuolo-Milan Primavera è lo scontro diretto in chiave play-off della 20° giornata del campionato Primavera 1. Le due squadre distanti appena 3 punti in classifica ed una vittoria oggi sarebbe fondamentale per entrambe. Ecco le formazioni ufficiali del match.

SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Arabat, Piccinini, Flamingo; Paz, Aucelli, Artioli, Mercati, Saccani; Reda, Mattioli. A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Casolari, Florentine, Manara, Operato. All.: Bigica.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez; Mionic, Saco, Frigerio; Olzer, Nasti, El Hilali. A disp.: Moleri, Oddi, Grassi, Fili, Cretti, Di Gesù, Roback, Bright, Tolomello, N’Gbesso, Pseftis. All.: Giunti.