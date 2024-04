Sassuolo Milan, Pioli vara il tridente di scorta: le ultimissime sulla possibil formazione

Sassuolo Milan, Pioli vara il tridente di scorta: le ultimissime sulla possibile formazione dei rossoneri per domani pomeriggio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito importanti indicazioni per quanto riguarda le possibili scelte di Stefano Pioli per il match di domani pomeriggio che il Milan giocherà in casa del Sassuolo.

In particolare per quanto riguarda l’attacco dovrebbe vedersi un tridente di scorta: vale a dire Okafor per Leao e Jovic al posto di Giroud, mentre uno scintillante Chukwueze farà rifiatare Pulisic.