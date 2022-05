Sassuolo Milan, Fabris: «In 5 minuti una richiesta di 100mila tifosi»

Le parole del direttore organizzativo del Sassuolo Fabris in merito alla situazione dei biglietti per il match con il Milan

È stata una mattinata burrascosa per la biglietteria del Sassuolo, letteralmente assalita da migliaia di tifosi del Milan. Ne ha parlato Andrea Fabris, direttore organizzativo del club neroverde.

«Stamattina avevamo un po’ di apprensione perché in 5 minuti c’era una richiesta di 100mila persone. Il sistema ha retto bene, con grande equilibrio e tranquillità e nel giro di un’ora lo stadio era completamente esaurito, questo ci risolve un problema ma è chiaro che la gente cercherà di trovare i biglietti in ogni modo. Stiamo dialogando ottimamente con il Milan, che ringrazio per la collaborazione, io credo che a prescindere dal risultato sarà una grande giornata di festa. Biglietti non ce ne sono più.»