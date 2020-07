Sassuolo, l’attacco è un pericolo da non sottovalutare: ecco il dato

Sassuolo-Milan, gara insidiosa per i rossoneri al Mapei Stadium: il club neroverde è imbattuto in casa da quattro turni

Il Sassuolo è imbattuto da quattro partite casalinghe in Serie A (2V, 2N): la squadra neroverde non fa meglio in un singolo campionato da dicembre 2018 (cinque gare in quel caso).

Il Sassuolo è, assieme alla Lazio, una delle due squade in grado di segnare almeno tre gol per quattro gare casalinghe di fila in questo campionato (sei per i biancocelesti, tra settembre e dicembre). Il Sassuolo è una delle cinque squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 con almeno tre giocatori in doppia cifra di reti (Caputo, Boga e Berardi), insieme a Manchester City, Atalanta, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.