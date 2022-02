Sassuolo, Carnevali sentenzia: «Per Scamacca e Frattesi servono più di 65 milioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sassuolo, l’AD Carnevali ha spiegato come per Scamacca e Frattesi serva un’offerta superiore ai 65 milioni

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, spara alto per Frattesi e Scamacca, due dei gioielli neroverdi.

SCAMACCA E FRATTESI VIA PER 65 MILIONI IN DUE – «Dipende come li dividiamo. Al di là di loro, abbiamo anche Raspadori, Traore, tanti giovani importanti. Non abbiamo la necessità di dover vendere tanti ragazzi, può darsi che invece di tutti e due uno solo, non lo so questo. Dipende da chi li richiede. Sicuramente hanno valori importanti, sono di grande prospettiva e al di là del numero, verrà fatta un’adeguata proposta. Noi non ci accontentiamo tanto, quella valutazione può essere anche bassa…».

SCAMACCA – «È un giovane che ha margini di crescita importanti: ha grande fisico, ha un grande tiro, ma è anche agile e al di là del paragone ha caratteristiche varie che possono poi paragonarlo ad altri attaccanti. Italia o estero? Penso ci siano più probabilità dall’estero. In Itali ci sono delle difficoltà nel nostro calcio. Ci può essere la volontà, il desiderio, ma le offerte più importanti credo possano arrivare dall’estero».