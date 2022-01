Sarri sui calendari: «Si spolpa l’osso a tutti i livelli»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, nella conferenza pre Atalanta, torna a parlare dei calendari intasati: le sue parole

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così dei calendari pieni di partite. Le sue parole in conferenza stampa.

CALENDARI – «Il calendario è questo, è chiaro che con questo calendario vengono fuori storture. Non può essere altrimenti. Mi sembra si sia spolpando l’osso a tutti i livelli, nazionale, europeo e mondiale. Si fa un mondiale con una sessantina di squadre, non so più nemmeno io quante saranno. Si giocherà di inverno e in Qatar, aumentano le partite anche in Europa, si è tolta la regola dei gol in trasferta, quindi nel 50% dei casi si andrà ai supplementari. Così è dura, poi c’è da aggiungere l’ipocrisia di mettere il fairplay finanziario e le liste bloccate. Almeno fateci tesserare 30 giocatori. Il calendario è questo e purtroppo si deve giocare con queste storture».