Sarri Milan, non ci sono più DUBBI! LUI il nome in pole se SALTA Fonseca, tutti i dettagli

Sarri-Milan, non ci sono più dubbi! L’ex Lazio è il nome in pole per la panchina del Diavolo in caso di esonero di Paulo Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gara di oggi tra Milan e Inter sarà praticamente decisiva per il futuro di Paulo Fonseca. Una nuova sconfitta segnerebbe in maniera definitiva il destino dell’ex Roma che sarebbe condannato all’esonero.

Sulla sua testa aleggia il fantasma di Maurizio Sarri, ad oggi tecnico in pole per prendere il posto di Fonseca davanti ad Allegri e Tudor. Il portoghese ha 90 minuti per tenersi stretta la panchina del Diavolo.