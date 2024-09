Sarri Milan, QUESTI giocatori sarebbero già PERFETTI per l’allenatore: la LISTA dei rossoneri adatti all’ex Juve e Lazio

Sarri, nel caso in cui dovesse prendere il posto di Fonseca sulla panchina del Milan, avrebbe già una base di partenza di giocatori rossoneri adatti e perfetti per il suo modo di giocare.

A scriverlo è Gazzetta.it ricordando che l’ex Juve e Lazio ha già allenato e conosce Morata e Loftus Cheek fin dai tempi del Chelsea. Quest’ultimo in particolare, con Sarri segnò 10 gol in una stagione. Anche Pulisic, per l’intelligenza e la duttilità che ha, è congeniale a Sarri. Lo stesso dicasi per Reijnders, centrocampista che avrebbe voluto alla Lazio. Altri giocatori che possono fare bene con l’eventuale nuovo allenatore sarebbero Gabbia (ha un bel piede ed è bravo nelle letture) e Theo Hernandez. E Leao? Con Sarri, se scattasse il feeling giusto, potrebbe spiccare il volo…