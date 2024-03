Sarri Milan: l’allenatore ha questa idea per il futuro, non è da escludere questa possibilità

Dopo le dimissioni dalla Lazio, Sarri, accostato alla panchina Milan in caso di addio a Pioli, valuta il futuro. Le idee

È passata appena una settimana dall’addio di Maurizio Sarri alla Lazio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, una nuova avventura, nei prossimi mesi, non è da escludere per l’allenatore accostato anche al Milan in caso di addio a Pioli.

Ma il futuro più che in Italia, è all’estero. Se dovessero arrivare opportunità e offerte concrete per allenare ancora lontano dall’Italia, anche da località più “esotiche”, Sarri le prenderebbe decisamente in considerazione. Più difficile, anche se nulla è impossibile, vederlo invece alla guida di una nazionale