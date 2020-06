L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha voluto commentare la sfida che attende i suoi in Coppa Italia contro il Milan

«Le partite col Milan quest’anno sono state tutte difficili, sia in campionato che in coppa. Il risultato delll’andata non ci garantisce niente, le squalifiche mi fanno pensare che giocheranno in modo competitivo. E’ una partita apertissima»