Sarri perde i pezzi, domenica contro il Milan l’Atalanta non avrà 7 giocatori: la lista completa!

Sarri non avrà a disposizione una serie di calciatori per Milan-Atalanta, gara in programma domenica alle ore 18:00 a San Siro

Domenica i riflettori di San Siro si accenderanno per uno degli appuntamenti più attesi e delicati del campionato: la sfida tra Milan e Atalanta. Una partita che promette spettacolarità e ritmi elevati, ma che porta con sé parecchi grattacapi tattici per le panchine, in particolare per la formazione ospite.

La squadra guidata da Maurizio Sarri si presenta a Milano in piena emergenza organico. Un vero e proprio bollettino di guerra scombussola i piani del tecnico toscano in vista del confronto con il Milan di Rúben Amorim: saranno infatti tantissimi gli elementi costretti ai box. L’Atalanta dovrà fare a meno di perni difensivi e pedine fondamentali come Scalvini, Hien, Kossounou e Bellanova, oltre all’esperienza e ai muscoli di Kessie e Sulemana a centrocampo. A completare il quadro delle assenze c’è anche l’indisponibilità di Raspadori nel reparto avanzato, privando i nerazzurri di una soluzione cruciale a gara in corso.

L’emergenza nerazzurra: Sarri dovrà inventare una formazione inedita per contenere il Milan a San Siro, compensando ben 7 defezioni pesanti tra difesa, centrocampo e attacco. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Per Sarri si preannuncia dunque una partita di puro intuito e adattamento, in cui sarà chiamato a ridisegnare la struttura della squadra affidandosi alle seconde linee. Dall’altra parte, il Milan di Amorim cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo e le difficoltà degli avversari per conquistare tre punti pesantissimi nella corsa ai vertici della classifica.