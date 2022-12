Santoro: «Ecco le mie sorprese del Mondiale»

Giovanni Santoro, noto intermediario di mercato, ha parlato del Mondiale in Qatar: di seguito le sue dichiarazioni

Ospite a TMW, Giovanni Santoro ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«Visto che ha vinto il girone con Croazia e Belgio, con 7 punti in tre partite, dico che il Marocco ha raggiunto un risultato storico come il Giappone che ha superato Spagna e Germania. Però dico Stati Uniti: ha un’età media di 24 anni, al netto della stella Pulisic ha tantissimi altri giocatori interessati come il già citato Adams, poi Musah, Weah, Aaronson anche lui al Leeds. Sono curioso di vedere cosa faranno con l’Olanda, possono essere la sorpresa e la mina vagante di questo Mondiale».