Conte Milan, Capello convinto: «Allenatore da prima fascia, giusto che abbia aspettative sul mercato. Prima che accetti una proposta...»

L’ex allenatore di Milan e Juve, Fabio Capello, si è espresso così in merito al possibile futuro di Antonio Conte

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è espresso così su Antonio Conte, il quale resta il sogno dei tifosi del Milan come nuovo allenatore. L’ex tecnico rossonero ha fatto una riflessione sugli allenatori italiani.

PAROLE – «Si dice che Conte abbia aspettative alte dal mercato, ma è giusto che sia così essendo un allenatore da prima fascia. Per accettare una proposta deve essere pienamente convinto: ovunque sia andato, ha fatto bene la sua parte. Allegri ha ancora un anno di contratto alla Juve e in passato ha rifiutato offerte delle grandi squadre europee. Oggi si scaricano su di lui tutte le colpe di questa Juve che però non è una squadra forte. La cosa strana era vederla in lotta per lo scudetto: ha un centrocampo mediocre e il centrocampo è il motore di tutto. Sarri si è chiamato fuori da solo e non dimentichiamoci un altro caso incredibile: da noi Ancelotti era stato dato per bollito...»