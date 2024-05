De Laurentiis: «Casini? Miglior presidente di Lega degli ultimi 20 anni. Non mi risulta che le big l’abbiano sfiduciato anche perché…». Le parole del presidente del Napoli

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato a margine dell’inaugurazione della Race for The Cure per analizzare la lettera con cui, nella serata di mercoledì 8 maggio, Juventus, Inter, Roma e Milan hanno dichiarato di non essere in linea con il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

PAROLE – «Casini è il miglior presidente che la Lega abbia avuto negli ultimi 20 anni, cioè da quando sono nel mondo del calcio. Perché è un uomo che conosce le regole di Stato. È un giurista e sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso un’unica strada: l’autonomia totale del calcio di Serie A. Non bisogna mai dimenticarsi che è un’industria e in quanto tale deve essere autonoma e indipendente. A me non risulta che questi quattro grandi club lo abbiano sfiduciato perché non hanno la possibilità giuridica di farlo».