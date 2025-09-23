Connect with us

HANNO DETTO

Santiago Gimenez a Mediaset: «Milan squadra dei miei sogni, gol che può aiutarmi tantissimo e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Ancelotti, la rivelazione dell'allenatore ex Milan è sorprendente! Sugli esoneri in carriera ha svelato che...

HANNO DETTO

Milan Napoli, Pellegatti non ha dubbi: sul big match di domenica a San Siro l'ha detto veramente!

HANNO DETTO

Milan Napoli, Fassone sicuro: «Al momento sono le due squadre migliori del campionato, domenica snodo importante. Sul futuro di San Siro...»

HANNO DETTO

San Siro Milan, Letizia prende posizione! Parole chiare sul futuro dell'impianto, cosa ha detto il giornalista

HANNO DETTO

Santiago Gimenez a Mediaset: «Milan squadra dei miei sogni, gol che può aiutarmi tantissimo e vi spiego perchè»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, centravanti del Milan, ha commentato la vittoria con gol in Coppa Italia contro il Lecce: le sue dichiarazioni

L’attesa è finalmente finita. Santi Gimenez, con il suo primo gol in maglia rossonera, ha illuminato la serata di Coppa Italia e ha regalato al Milan di Massimiliano Allegri un meritato 3-0 contro il Lecce. Al termine del match, l’attaccante ha parlato a Mediaset, esprimendo tutta la sua gioia e la sua profonda felicità per aver realizzato un sogno. Le sue parole, cariche di emozione, confermano la sua totale dedizione al progetto rossonero, un progetto che il direttore sportivo Tare e mister Allegri stanno costruendo con ambizione e lungimiranza.

Un Gol di Speranza per il Futuro

Il primo argomento toccato dall’intervistatore non poteva che essere la rete che ha sbloccato l’attaccante.

Finalmente il gol: “Un attaccante deve fare gol, nelle ultime partite non entrava nonostante le tante occasioni. Ma con questo gol possono arrivarne altri”.

Il senso di sollievo nelle parole di Gimenez è palpabile. Nelle scorse partite, pur giocando bene e creando occasioni, non era riuscito a trovare la via della rete. Questo gol, dunque, non è solo un punto a suo favore, ma un punto di svolta, un’iniezione di fiducia che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella sua avventura al Milan. La consapevolezza del suo ruolo e il desiderio di contribuire in maniera decisiva al successo della squadra sono evidenti, e questo è esattamente il tipo di mentalità che Allegri cerca nei suoi giocatori.

Le Ultime Ore di Mercato e la Fedeltà al Sogno

Durante la sessione di calciomercato, il nome di Santi Gimenez era stato spesso al centro di voci e speculazioni. L’attaccante ha però voluto mettere fine a ogni dubbio, confermando la sua scelta di rimanere a Milano, un atto di fede verso il club che ha sempre sognato.

Sulle ultime ore di mercato concitate: “Da bambino sognavo di giocare qua al Milan. Volevo rimanere, grazie a Dio sono qui e sto giocando nella squadra dei miei sogni. Dal secondo uno non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.

Questa dichiarazione d’amore per i colori rossoneri è un messaggio forte e chiaro. In un calcio dove la fedeltà è sempre più rara, le parole di Gimenez sono una ventata d’aria fresca per i tifosi del Milan. La sua scelta di voler restare a tutti i costi, nonostante le pressioni esterne, è un segnale della sua totale fiducia nel progetto guidato da Massimiliano Allegri e Tare. Un progetto che punta a tornare ai vertici del calcio italiano e che ha bisogno di giocatori talentuosi e, soprattutto, motivati a lottare per la maglia.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.