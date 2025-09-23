Santiago Gimenez a Mediaset: «Milan squadra dei miei sogni, gol che può aiutarmi tantissimo e vi spiego perchè»

Santiago Gimenez, centravanti del Milan, ha commentato la vittoria con gol in Coppa Italia contro il Lecce: le sue dichiarazioni

L’attesa è finalmente finita. Santi Gimenez, con il suo primo gol in maglia rossonera, ha illuminato la serata di Coppa Italia e ha regalato al Milan di Massimiliano Allegri un meritato 3-0 contro il Lecce. Al termine del match, l’attaccante ha parlato a Mediaset, esprimendo tutta la sua gioia e la sua profonda felicità per aver realizzato un sogno. Le sue parole, cariche di emozione, confermano la sua totale dedizione al progetto rossonero, un progetto che il direttore sportivo Tare e mister Allegri stanno costruendo con ambizione e lungimiranza.

Un Gol di Speranza per il Futuro

Il primo argomento toccato dall’intervistatore non poteva che essere la rete che ha sbloccato l’attaccante.

Finalmente il gol: “Un attaccante deve fare gol, nelle ultime partite non entrava nonostante le tante occasioni. Ma con questo gol possono arrivarne altri”.

Il senso di sollievo nelle parole di Gimenez è palpabile. Nelle scorse partite, pur giocando bene e creando occasioni, non era riuscito a trovare la via della rete. Questo gol, dunque, non è solo un punto a suo favore, ma un punto di svolta, un’iniezione di fiducia che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella sua avventura al Milan. La consapevolezza del suo ruolo e il desiderio di contribuire in maniera decisiva al successo della squadra sono evidenti, e questo è esattamente il tipo di mentalità che Allegri cerca nei suoi giocatori.

Le Ultime Ore di Mercato e la Fedeltà al Sogno

Durante la sessione di calciomercato, il nome di Santi Gimenez era stato spesso al centro di voci e speculazioni. L’attaccante ha però voluto mettere fine a ogni dubbio, confermando la sua scelta di rimanere a Milano, un atto di fede verso il club che ha sempre sognato.

Sulle ultime ore di mercato concitate: “Da bambino sognavo di giocare qua al Milan. Volevo rimanere, grazie a Dio sono qui e sto giocando nella squadra dei miei sogni. Dal secondo uno non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.

Questa dichiarazione d’amore per i colori rossoneri è un messaggio forte e chiaro. In un calcio dove la fedeltà è sempre più rara, le parole di Gimenez sono una ventata d’aria fresca per i tifosi del Milan. La sua scelta di voler restare a tutti i costi, nonostante le pressioni esterne, è un segnale della sua totale fiducia nel progetto guidato da Massimiliano Allegri e Tare. Un progetto che punta a tornare ai vertici del calcio italiano e che ha bisogno di giocatori talentuosi e, soprattutto, motivati a lottare per la maglia.