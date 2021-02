Sanremo, Ibrahimovic canterà in un inedito quartetto

Zlatan Ibrahimovic giovedì 4 marzo canterà sul palco dell’Ariston in un inedito quartetto composto appositamente per il Festival di Sanremo

Non solo calcio per Zlatan Ibrahimovic che, come noto, sarà ospite fisso del prossimo Festival di Sanremo. Giovedì 4 marzo il gigante svedese dividerà il palco dell’Ariston con l’amico Sinisa Mihajlovic con cui canterà – insieme a Fiorello e Amadeus – in un inedito quartetto.

Prestazioni canore a parte ciò che preme di più ai tifosi del Milan sarà sicuramente l’apporto che Zlatan saprà dare al match in programma il giorno precedente (mercoledì 3 marzo) in campo contro l’Udinese.